Świerczewski zwyciężył w walce wieczoru na FFF 2

47-letni Świerczewski wystąpił w 70 meczach piłkarskiej kadry, z którą zdobył wicemistrzostwo olimpijskie w 1992 roku. Był też kapitanem reprezentacji. Po zakończeniu profesjonalnej futbolowej kariery próbował sił w zawodzie trenera, a niedawno zdecydował się na debiut w MMA. Przygotowywał się do niego bardzo solidnie, bowiem schudł około 10 kg. To kosztowało go wiele wyrzeczeń.

W klatce popularny „Świr” pokonał 13 lat młodszego Grega Collinsa. To Polak, na co dzień mieszkający w Londynie, który zajmuje się profesjonalnym tuningiem samochodów i znany jest z programu telewizyjnego właśnie o tej tematyce. Do nokautu nie doszło, a zdaniem sędziów Świerczewski okazał się lepszy w pojedynku, który trwał trzy rundy.

Po walce rozmawialiśmy także z pokonanym – G. Collinsem:

Końcowe rozstrzygnięcia, od początkowych walk na FFF 2:

• Justyna Haba (dotychczasowy bilans w MMA: 1 wygrana -1 porażka) wygrała przez TKO (techniczny nokaut) w III rundzie z Klaudią Pawicką (0-2)

• Filip Bątkowski (2-0) przegrał decyzją sędziów z Hubertem Sulewskim (1-0)

• Rafał „Tito” Kryla (1-0) pokonał przez KO (nokaut) w II rundzie Damiana „Resta” Osytka (0-0)

• Patrycja „Lady Squat” Zahorska (0-0) przegrała decyzją sędziów z Karoliną „Way of Blonde” Brzuszczyńską (0-0)

• Paweł „Trybson” Trybała (5-3) wygrał przez TKO w II rundzie z Damianem Kostrzewą (1-0)

• Dariusz „DJ Decks” Działek (0-0) pokonał przez TKO w I rundzie z Tomaszem Słodkiewiczem (0-0)

• W walce wieczoru: Piotr „Świr” Świerczewski (0-0) wygrał decyzją sędziów z Gregiem Collinsem (0-1)