Stoczniowiec wziął rewanż za Olimpię

Grający we własnej hali międzyrzeczanie ulegli Stoczniowcowi Gdańsk 2:3. Tydzień temu we własnej hali gdańszczanie przegrali po pięciosetowym spotkaniu z Olimpią Sulęcin. Tym razem to oni cieszyli się ze zwycięstwa. Pierwsze dwa sety wygrali goście do 18 i do 21. W trzecim i czwartym lepsi byli międzyrzeczanie wygrywając te partie do 19 i do 18. W decydującym secie lepsi okazali się, występujący w ledwie ośmioosobowym składzie, podopieczni grającego trenera Bartłomieja Szczypczyka, pokonując w tie breaku Orła 15:7.