Gwiazdor pogniewał się na Astrę. Liderowi nie przystoi tak grać

Od początku wałbrzyszanie grali bardzo dobrze zagrywką i w bloku. Przynosiło to efekt punktowy i pierwszy set zakończył się wygraną przyjezdnych do 20. Jeszcze lepiej siatkarze z Wałbrzycha radzili sobie w drugiej partii, którą wygrali do 17. Gospodarze sprawiali wrażenie boksera po nokaucie i na początku trzeciego seta przegrywali 0:8. Potem mocno popracowali i doprowadzili do rezultatu 17:19, ale ostatnie słowo należało do gości. Wygrana do 21 i taniec radości, bo po pzregranej w Wałbrzychu 2:3 z nawiązką zrewanżowali się Astrze: