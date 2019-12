Młodzieżowo znów w czubie i z nadzieją olimpijską: wioślarski AZS AWF w 2019

Tradycyjnie jak co roku o tej porze uroczystego podsumowania sezonu dokonała sekcja wioślarska AZS AWF Gorzów.

Reprezentanci tego klubu zdobyli w mijającym roku 12 medali mistrzostw Polski co też dało 3. miejsce we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Największym sukcesem międzynarodowym był brązowy medal Mistrzostw Europy i 4. miejsce na mistrzostwach świata, dające kwalifikację olimpijską: oba wyniki należą do czwórki bez sterniczki w składzie z Olgą Michałkiewicz. Najlepsza gorzowska wioślarka przyjechała dziś na spotkanie niemal prosto ze zgrupowania w Portugalii: