Większość Polaków tegoroczne święta spędzi w domu

Tegoroczne święta spędzimy przede wszystkim w domu (71 proc.), ale nie obejdzie się bez wyjść i podróży. Do rodziny w tej samej miejscowości wpadnie co trzeci z nas, co trzeci wyjedzie do najbliższych w Polsce, co 50. odwiedzi też kogoś w innym kraju. Co pięćdziesiąta osoba będzie musiała w tym okresie pracować. Taki sam odsetek, czyli wciąż niewielu, planuje wyjazd do hotelu czy pensjonatu w kraju lub poza nim.

Jak zwrócili uwagę autorzy badania, kalendarz w tym roku sprzyja chętnym do wydłużonego celebrowania Bożego Narodzenia. Z tego względu spośród wyjeżdżających na święta poza swoją miejscowość połowa połączy ten pobyt z świętowaniem Sylwestra i Nowego Roku.

„Powoli można już mówić o pewnego rodzaju trendzie. Zaczyna się od celebrowania symbolicznej Wigilii, najczęściej bezalkoholowo, z koniecznymi atrybutami tradycji: opłatkiem, karpiem, dodatkowym nakryciem, by możliwie szybko zmienić nastrój na mniej uroczysty. Po uroczystej kolacji jedni zasiadają przed telewizorem posłuchać kolęd, inni udają się z życzeniami do znajomych, a jeszcze inni wychodzą z domu i to niekoniecznie na Pasterkę, traktując ten czas jako początek kolejnego długiego weekendu”

– wskazuje, cytowany w badaniu, psycholog społeczny Roman Pomianowski.

Jak podkreślają autorzy badania, święta niezmiennie zachowują rodzinny charakter, szczególnie Wigilia. Widać jednak, że z roku na rok coraz większy odsetek rodaków poświęca przynajmniej część tego dnia znajomym lub też zaprasza ich na uroczystą kolację do siebie.

„Gdy dwa lata temu wspominało o tym 4 proc. badanych, rok temu – 5 proc. dziś już prawie 9 proc. respondentów mówi, że przy wigilijnym stole będą też znajomi, a nie tylko rodzina”

– czytamy w badaniu.

Według Pomianowskiego stosunkowo nowym zjawiskiem, szczególnie wśród młodych osób, jest spędzanie świąt z dala od rodziny, w gronie przyjaciół, społeczności sąsiedzkiej, w swych nowych własnych siedliskach. Z rodziną pozostaje kontakt za pośrednictwem Skype czy też telefonu. „Coraz częściej pojawiają się też nowe formy świętowania Wigilii, w grupach osób, które łączą wspólne zainteresowania i pasje” – dodał.

Badanie przeprowadziła na zlecenie BIG InfoMonitor firma badawcza Keralla Research. Wykonano je w grudniu 2019 r. na próbie 1065 Polaków w wieku 25-65 lat, metodą CAWI.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG.