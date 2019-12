Skowrońska ma medal i życiówkę! Niedosyt też jest

W seniorskiej rywalizacji gorzowianka uplasowała się na 10. miejscu a jej trener Artur Łopaciński przyznaje, że pewien niedosyt jest, ponieważ po 50 metrach Skowrońska była szósta i zarazem pierwsza wśród juniorek:

Wśród mężczyzn w finale C na 100 klasycznym z MKP Słowianka pływał Jakub Szczepanowski, który ostatecznie został sklasyfikowany na 23. miejscu (szósty wśród juniorów). Agata Miciak była 17. na 200 dowolnym (też szósta w juniorkach, początkowo dostała się do finału C, ale kilka zawodniczek zrezygnowało ze startu) a Jakub Kowalski odpadł w tej konkurencji w eliminacjach.