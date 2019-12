Jenisej pokonany

Tym razem w hali przy ul. Chopina w Gorzowie Wlkp. widzowie do samego końca z napięciem obserwowali spotkanie I rundy play off Eurocup Women, w którym ich drużyna podejmowała rosyjski Jenisej Krasnojarsk. Po 40 minutach gry jednym punktem 67:66 lepsze okazały się miejscowe.

Przez większą część spotkania na prowadzeniu były koszykarki z Syberii. Na szczęście nasz zespół nie pozwalał rywalkom z uzyskanie zbyt dużej przewagi, choć pod koniec pierwszej kwarty rywalki prowadziły już 19:10 i na dodatek miejscowym kończył się czas na grę w ataku. Nie mająca nic do stracenia Laura Juskaite zdecydowała się na rzut z ok. 9 metrów i zdobyła 3 punkty! Chwilę później Litwinka po raz kolejny trafiła zza linii 6,75 m., a nie minęło wiele czasu a Juskaite zabrała piłkę rywalce i po samotnym rajdzie zdobyła kolejne dwa punkty niwelując straty do zaledwie jednego „oczka”. Od tego momentu na parkiecie toczył się wyrównany pojedynek i choć na długą przerwę drużyny schodziły przy dwupunktowym prowadzeniu gospodyń, to niemal do samego końca gra toczyła się przy niewielkiej przewadze rywalek.

Na początku ostatniej kwarty, po trafieniu za 3 punkty świetnie grającej Austriaczki Sigrid Koizar zespół z Krasnojarska odskoczył na 8 punktów (57:49). Na szczęście gorzowska drużyna po raz kolejny pokazała, że bez względu na skład osobowy jedno pozostaje bez zmian: walka do upadłego do ostatnich sekund. I tak też było tym razem. Na dwie minuty przed końcem meczu Kahleah Copper doprowadziła do wyrównania (65:65), a na 40 sek. przed ostatnia syreną trafiła dwa rzuty wolne wyprowadzając naszą drużyną na prowadzenie, które zmniejszyła Danielle Mc Cray trafiając jeden z dwóch rzutów wolnych.

InvestInTheWest ENEA Gorzów Wlkp. – Jenisej Krasnojarsk 67:66 (19:21, 18:14, 12:16, 18:15)

InvestInTheWest ENEA: Kahleah Copper 27, Annamaria Prezelj 4, Laura Juskaite 21, Agnieszka Kaczmarczyk 3, Zhosselina Maiga 4, Katarzyna Dzwigalska 0, Cheridene Green 8, Wiktoria Karolina Keller 0.

Jenisej: Daria Kolosovskaia 4, Kyara Linskens 12, Aleksandra Shtanko 10, Danielle Mc Cray 11, Sigrid Elisabeth Koizar 17, Sabina Abaidullina 0, Ekaterina Kiryanova 7, Alexandra Marchenkova 5, Ekaterina Kuzmenkova 0.