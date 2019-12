Była to doskonała okazja do spotkania i wymiany poglądów. W AZS-ie zrzeszonych jest aż dwadzieścia różnych sekcji. – To nasz powód do dumy – mówi dyrektor AZS-u Marek Lemański

Marek Kwiatkowski – bramkarz szczypiornistów pierwszoligowego AZS-u Zielona Góra – jest zdania, ze takie spotkania sportowców zrzeszonych w AZS-ie służą integracji całego akademickiego środowiska.

Sportowcom AZS-u oczywiście życzymy samych sukcesów w sezonie 2020.