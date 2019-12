Ast: Ustawa o sądach dobra merytorycznie

Projekt ustawy sądowej jest merytorycznie dobry i zgodny z konstytucją, ale poprawki są możliwe - powiedział szef sejmowej komisji sprawiedliwości, lubuski poseł Marek Ast (PiS). Jak dodał, projekt ustawy nie jest skierowany póki co do komisji sprawiedliwości.

Dziennikarze pytali w Sejmie Asta, czy zna poprawki do projektu nowelizacji ustawy Prawo o sądach powszechnych, o Sądzie Najwyższym. Poseł zaznaczył, że nic o poprawkach nie wie, ale – jak dodał – jeśli projekt trafi do komisji, będzie ona ewentualne poprawki rozpatrywać.

„W każdym projekcie zmieszczą się jakieś poprawki, natomiast myślę, że merytorycznie to jest dobra ustawa” – podkreślił Ast. „Ustawa jest absolutnie zgodna z konstytucją, nie widzę żadnych sprzeczności z zapisami konstytucji” – dodał poseł PiS.

Podkreślił, że w innych krajach „podważanie instytucji państwa przez sędziów powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną lub karną”. „Podważanie ustaw nie zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny, podważanie statusu sędziów spowoduje chaos i anarchię w wymiarze sprawiedliwości, państwo polskie powinno temu zapobiegać” – przekonywał Ast. „Krajowa Rada Sądownictwa też w tej sprawie przyjęła uchwałę” – dodał.

Poinformował, że posiedzenie komisji sprawiedliwości jest zwołane na czwartek, ale w kwestii opiniowania kandydata do TK. „Ustawa (sądowa) nie jest skierowana póki co do komisji sprawiedliwości” – powiedział Ast. Przyznał też, że nie czytał jeszcze opinii Biura Analiz Sejmowych na temat projektu.

Złożony w zeszłym tygodniu projekt PiS zakłada m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym.