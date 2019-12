Tomasz walczy o życie. Prosi o pomoc

Cierpi na adrenomieloneuropatię. To choroba dziedziczna, która najpierw doprowadza do porażenia nóg a w ostateczności do śmierci. Tomasz się nie poddaje, mimo że jest przykuty do wózka. W jego walce, którą rozpoczął w 2012 roku, wspiera go rodzina – żona oraz 2 dzieci:

Tomasz przyjmuje „Olej Lorenza”, który spowalnia rozwój choroby. Jest jednak szansa na całkowite wyzdrowienie. To terapia genowa w USA. Jej koszt to około 1 mln złotych:

Tomaszowi Guzowskiemu można pomóc poprzez zbiórkę na stronie siepomaga.pl.