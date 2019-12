Rząd zaproponuje rekompensaty dla odbiorców prądu

Rząd zaproponuje w najbliższym czasie rozwiązania ustawowe, które ustanowią rekompensaty dla indywidualnych odbiorców energii elektrycznej - poinformował we wtorek minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To konsekwencja decyzji URE ws. taryf.



Prezes URE poinformował, że zatwierdził taryfę na 2020 r. jednego z czterech głównych sprzedawców prądu - spółki Tauron Sprzedaż. Rachunek przeciętnego klienta spółki z grupy gospodarstw domowych wzrośnie od 1 stycznia 2020 r. o ok. 12 proc.