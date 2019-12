Senat USA zatwierdził sankcje na Nord Stream 2

Senat USA przegłosował we wtorek ustawę o budżecie Pentagonu na 2020 rok. Ustawa, w której wpisano m.in. sankcje na firmy budujące gazociąg Nord Stream 2, czeka teraz na podpis prezydenta Donalda Trumpa. Projekt budżetu Pentagonu zawiera również zapis, który "zabrania rządowi USA uznania aneksji Krymu dokonanej przez Federację Rosyjską".



"To nie jest szczególnie przyjazny akt"- powiedziała w środę w telewizji ZDF współprzewodnicząca SPD Saskia Esken komentując decyzję Senatu USA i jak dodała "rząd federalny nie może się na to zgodzić i musi zareagować".