Stelmet gra dzisiaj z Treflem; Tabak ostrożny, bez sentymentów

Koszykarze Stelmetu ENEI BC Zielona Góra zmierzą się dzisiaj w PLK z jedną z pozytywnych niespodzianek tegorocznych rozgrywek - Treflem Sopot. To zespół, który 7 lat temu prowadził obecny trener Stelmetu Żan Tabak. Chorwacki szkoleniowiec mówi jednak, że nie a to dla niego znaczenia za to chwali rywala z Trójmiasta.