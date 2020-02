Statystycznie, co 5 wypadek na lubuskich drogach jest z udziałem pieszego. Od początku roku, w Lubuskiem doszło już do 10 wypadków z udziałem pieszych. Dwie osoby zginęły, 8 zostało rannych. Połowa tych zdarzeń – na przejściach dla pieszych. Nasza prośba by szczególnie o tej porze, używać elementów odblaskowych, zakładać kamizelki a nawet dać znać kierowcy latarką czy telefonem.